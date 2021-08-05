Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Denizli'de 3 arkadaşıyla beraber serinlemek için baraja gelen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, telaşa kapılarak olay yerinden kaçan arkadaşları için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 ile 8 yaşları arasında oldukları öğrenilen 4 arkadaş, Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na geldi. Burada henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, serinlemek için terliklerini çıkararak suya girdi. Ardından akıntıya kapılan çocuk yardım isterken bir anda gözden kayboldu. Bu sırada telaşa kapılan arkadaşları korkarak olay yerinden kaçtı. O sırada balık tutan vatandaşalar durumu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balık adamlarla birlikte barajda arama gerçekleştirirken, polis ekipleri ise çevrede araştırma yaptı. Aradan geçen yaklaşık 1 saatin ardından ekipler barajda çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cansız beden ekipler tarafında kenara getirilirken, inceleme yapmak üzere bölgeye Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerini gerçekleştirirken, polis ekipleri çocuğun ailesini ve kaçan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri cansız bedeni çıkarılan çocuğun kimliğini belirlemeye çalışıyor.