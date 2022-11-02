Serklaj işlemi ile erken doğum riski yüksek olan Merve, Tekden'de bebeğini sağlıkla kucağına aldı

Dr. Hayrettin Güler, “Anne, 23 haftalık doğurmuş olsaydı bebeğin yaşama şansı neredeyse yoktu. Anneye uyguladığımız serklaj işlemi ile Beren bebeğin 9 hafta boyunca anne rahminde büyümesine yardımcı olduk” dedi.

Bodrumda yaşayan Merve Bugaz Çeviksoy, büyük bir heyecanla çocuğunu kucağına alacağı günü beklerken hamileliğinin 23. haftasında kanama ve sancıları başladı. Sancıları şiddetlenen anne Çeviksoy, Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin başarılı hekimlerinden olan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hayrettin Güler, erken doğum riski yüksek yaşayan kişilerde, gebeliğin uzamasını sağlamak amacıyla serklaj işleminin uygulandığını belirtti. Uyguladığı başarılı tedavi sayesinde bebeğin 9 hafta daha anne karnında büyümesini sağlayan Op. Dr. Hayrettin Güler, gözetim altında olan annedeki sancıların tekrar başlaması üzerine anneyi doğuma aldık. Anne karnında 32 haftalık olan Beren bebek, hastanenin tam teşekküllü imkanları sayesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Hastanede 5 haftalık küvez sürecinden sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Çeviksoy, tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu oldu.

“Bebek 9 hafta boyunca anne rahminde büyümeye devam ederek yaşama tutundu”

Bodrum'dan bebeğini kaybetme riski ile karşı karşıya olan Merve Bugaz Çeviksoy'a yaptığı başarılı operasyonla bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Hayrettin Güler, “Merve Hanım, 23 haftalık gebe iken Bodrum'dan su kesesi sarkmış olarak sevk edilmişti. Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olduğu için hastaneye gelmesini söyledim. Merve Hanım hastanemize gelirken sarkmış olan su kesesini steril bir tampon yardımı ile rahim içine ittirip serklaj dikişi yapabilmeyi umut ettim. Hastayı ameliyathaneye aldık. Çocuk Sağlığı doktorlarımızdan Uzm. Dr. İlter Paydur, bebeğe anında müdahale edebilmek için müdahale sırasında da yanımızdaydı. Su kesesini steril bir tampon yardımı ile rahim içine ittirip serklaj süturunu tamamladım. Bu işlem esnasında kese zarar görmüş olsaydı doğum kaçınılmaz olacak ve bebeği yenidoğan ekibine teslim edecektik. Operasyon gayet başarılı geçti ve hastayı çok sıkı takip ederek hastaya sancı azaltıcı ve bebeğin ciğer gelişimine yardımcı olabilecek ilaçlarla 9 hafta boyunca takip ettim. İlk amacımız bebeği 1-2 hafta içeride tutabilmek ve önce 28 haftalık olmasını sonra da 32-36 haftaya ulaşmasını sağlamaktı. Bebek 9 hafta boyunca anne rahminde büyümeye devam ederek yaşama tutundu. 32 haftalık olunca gece sancılandığı için gebemizi doğuma aldık. Doğumdan sonra bir süre Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Doç. Dr. Osman Öztekin tarafından tedavisi devam etti. Beren bebek 32 haftanın sonunda annesinin kucağında sağlıklı bir şekilde taburcu oldu” şeklinde konuştu.

“Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin başarılı çalışmalarından ve tecrübemizden dolayı serklaj riskli gebelerimizi güvenle kabul etmekteyiz”

Serklajın erken doğum riski yüksek olan kişilerde, gebeliğin uzamasını sağlamak amacıyla uygulanan tedavi yöntemi olduğundan bahseden Op. Dr. Güler, “Serklajın amacı bebeğin anne karnında daha uzun kalarak gelişimini tamamlamasını sağlamaktır. Serklajı gebelik kaybı olan hastalarımızda, gebeliğin erken döneminde rahim ağzı yetmezliği tespit ettiğimiz zaman tedavi edici olarak uygulamaktayız. Serklaj uyguladığımız Merve gibi bazı gebelerde ise bebeğin hayatını kurtarıcı bir işlem olarak yapmaktayız. Merve eğer 23 haftalık doğurmuş olsaydı, bebeğin yaşama şansı neredeyse yoktu. Bu ve benzer işlemleri uzmanlık eğitimim sırasında almıştım ve uzmanlık yıllarımda da çalıştığım kurumlarda şartlar elverdiği sürece işlemleri yapmaya devam ettim. Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin imkanları çok iyi olduğundan dolayı tüm riskli erken doğumları rahatlıkla yapabiliyoruz. Yaşama şansı olabilir diyerek başladığımız serklaj operasyonunda 9 haftanın sonunda bebeğin hayata tutunmasını sağladığımız için mutluyuz. Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin başarılı çalışmalarından dolayı bu tür hastalarımızı güvenle kabul etmekteyiz” şeklinde bilgi verdi.

“Bebeğimizi güvenle kucağımıza aldıysak Tekden Hastanesi'nin ve doktorumuz Hayrettin Bey'in sayesindedir”

5 haftalık küvez sürecinden sonra bebeğine sağlıklı bir şekilde kucağına alan Merve Bugaz Çeviksoy, “23 haftalıkken rahim ağzı açılması olduğunu ve bebeğin 4 cm dışarı çıktığını söylediler. Bodrum'da hastaneye gittiğimizde bizi Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada Doktor Hayrettin Bey muayene etti ve keseyi içeri alıp dikiş attı. Başarı oranı düşük olmasına rağmen doktorumuz tecrübesi, emeği ve gayretiyle bu işlemi gerçekleştirdi ve gözetim altına aldı. Doktorumuzun verdiği tedavi ile 32. haftaya kadar geldik. Doğum gerçekleşti. Bebeğim çok şükür sağlıklıydı ama yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi altına alınmasını söylediler. 5 haftalık küvez sürecinden sonra bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Bu zor süreci başarı ile atlatmamıza yardım eden doktorum Hayrettin Bey'den ve Özel Denizli Tekden Hastanesi'nden Allah razı olsun. Hastanenin hizmetlerine güvenebilirsiniz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve hemşirelerden de Allah razı olsun. Bugün bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldıysak bu doktorumuz Hayrettin Bey'in ve Tekden Hastanesi'nin sayesindedir” diye konuştu.