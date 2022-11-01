Sertifikalı tohum dağıtımı tamamlandı

Proje ile Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçiye 1525 ton sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu hibe edildi.

Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla onlarca proje yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı sertifikalı hububat ve yem bitkisi dağıtım programını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği çiftçilerin yüzünü güldüren proje çerçevesinde 19 ilçedeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi olmak üzere 1525 ton sertifikalı tohum desteği verildi. İlk dağıtım programının 19 Ekim'de başladığı hibe desteğinin dağıtımını da gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi tırlarla 19 ilçeye götürdüğü sertifikalı tohumları çiftçilere teslim etti. Dönüm başına 20 kilogram tohum desteği verilen çiftçiler destekten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, kırsal kalkınmaya büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Büyükşehir ile destekler büyüdü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise üretmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, son dönemde tüm dünyada gıda konusunun büyük önem kazandığına dikkati çekti. Tohum desteğinin kent ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah bu sertifikalı tohumlardan alınan ürünler gelecek seneye de tohum olarak kullanılabilecek. Projemizde bizi yalnız bırakmayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.