Server Gazi Türbesi restore ediliyor

Büyük Selçuklu Komutanı Server Gazi'nin Servergazi Mahallesi'ndeki türbesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, çevresi de dinlence alanı olacak.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan İlbade Mezarlığı'nda restorasyon çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin Türk toprağı olmasındaki en büyük isimlerden biri olan Selçuklu Komutanı Server Gazi'nin türbesini restore edecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın yeni dönem için hazırladığı 258 vizyon proje içinde Servergazi Mahallesi'ndeki tarihi Server Gazi Türbesi'nin restorasyonu da bulunuyor. Aynı proje dahilinde türbe çevresi de Denizlililerin vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanı olacak.

“Çevresi dinlenme alanı olacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Büyük Selçuklu Komutanımız Server Gazi'nin türbesinin bulunduğu alanı bölgenin yapısına uygun olarak tekrar dizayn edeceğiz ve hemşehrilerimiz için hem ecdatlarıyla buluşma, hem de dinlenebilecekleri bir yer daha kazandıracağız. Yeşil alan ihtiyacı tabi ki önemli ama bu projeyi Denizli'de yaşayan insanların, Mehmet Gazi'yi bilmesi, Server Gazi'yi bilmesi anlamında önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” dedi.