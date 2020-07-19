Servergazi yürüyüş ve koşu yolu yenilendi

Merkezefendi Belediyesi, Servergazi Mahallesi 205 Sokak'taki 550 metre uzunluğunda ki yürüyüş ve koşu yolu ekipler tarafından kaplanarak ve çevresine ağaç dikerek yeniden düzenledi.

Denizli Merkezefendi'de yürüyüş yolu olarak kullanılan alanı tekrar düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, 1 kilometre uzunluğunda 4 metre genişliğinde bisiklet yolu oluşturdu. Çalışmaların gerçekleştirildiği bölgedeki parkta bulunan eski pergoleleri, oyun ve fitness grupları da yenilendi. Otomatik sulama sistemine sahip yeni yeşil alanların ilave edildiği alana 25 adet de ağaç dikildi. Çalılık alanları açarak, çöp ve moloz temizliği de yapılarak yürüyüş ve bisiklet yolu hizmete hazır hale getirdi.

Yürüyüş ve bisiklet yolumuz ilçemize hayırlı olsun sözlerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizdeki yol, yapım, bakım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve bizlerin yapmış olduğu planlar doğrultusunda Servergazi Mahallemizde bulunan yürüyüş ve koşu yolunu tekrardan düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu alanda bisiklet yolu da oluşturduk. Çalışmalarımızı Merkezefendimizi daha da güzelleştirmek, hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolumuz ilçemize hayırlı olsun” dedi.