Servergazili kızlar dünya 9.'su oldu

Sırbistan'da yapılan Okullar Futbol Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Denizli Servergazi MTAL Genç Kızlar Futbol Takımı, dünya 9.'su olarak yurda döndü.

Okul Sporları Genç Kızlarda Türkiye Şampiyonu olarak sezona damga vuran Servergazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bayan futbol takımı, Dünya Şampiyonasından önceki gün döndü. 6-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda, Sırbistan'da mücadele eden Denizli ekibi, A Grubunda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Finlandiya ve Avusturya ile mücadele etti. İlk maçında Finlandiya'ya 4-0 kaybeden Servergazi MTAL, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek moral buldu. Gruptaki son maçında Avusturya ile karşılaşan Milliler, rakibine 3-1lik skorla mağlup oldu.

Son 3 maçını kaybetmedi

Sonraki maçlarında Hırvatistan'ı 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran genç kızlar, Yunanistan'ı da 2-0 yendi. Son maçında ev sahibi Sırbistan ile karşılaşan gençler, Rabia İsgi'nin tek golüyle maçı kazandı ve Dünya 9.su olmayı başardı. Turnuvada şampiyonluğu ise Almanya elde etti.

“Gurur duyuyorum”

Servergazi MTAL Antrenörü Ahmet Özeren, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Oynadıkları tüm karşılaşmalarda oyuncularının elinden geleni yaptığını belirten Özeren, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, hedeflerinin milli takımlara oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi.