İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sessiz sonbahar görsel şölen oluşturdu

Denizli’de sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Denizli'de sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.


Denizli'de kış aylarının gelmesiyle birlikte sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara dökülmeye başladı. Sarı ve turuncu çalan renkler, boş kalan sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkan az sayıda vatandaş, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ise dökülen yapraklar eşsiz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.