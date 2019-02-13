Sevgi Eli 13 yaşında

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 13. kuruluş yıl dönümü kutluyor. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Sevgi Eli'ne katkıda bulunan binlerce hayırseverlere teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Sevgi eli sizin elinizdir" dedi.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 13. kuruluş yıldönümünde de çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde de yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin imdadına koşuyor, ev eşyalarını baştan aşağı yeniliyor.

Başkan Zolan, Sevgi Eli'nin Denizli'de sevgi dolu gönüllerin dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında başrol oynadığını söyledi. Başkan Zolan, "Kuruluşumuzun 13. yılında da bize destek vererek darda kalanlara ‘Sevgi Eli'ni uzatan değerli dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice sevgi dolu yıllara. Sevgi Eli sizin elinizdir. Sevgi Eli'nin mimarı olan önceki dönem Belediye Başkanımız ve Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile değerli eşleri Ayşen Zeybekci'ye ve yaptıkları bağışlarla yaralara merhem olan çok kıymetli hayırseverlerimize bir kez daha Denizli halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.