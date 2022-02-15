Sevgi Eli ve Kadın Meclisi gençlerin mutluluğuna ortak oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Kadın Meclisi işbirliği ile Sevgililer Günü'nde anlamlı bir organizasyona daha imza atarak dünya evine girecek gençlerin kına gecesini düzenledi.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile Sevgililer Günü'nde anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Sevgi Eli ve Kadın Meclisi dünya evine girecek Sıla Seyrek-Adım Tandoğan çiftinin kına gecesini düzenleyerek mutluluklarına ortak oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele Kültür Evi'nde düzenlenen kınaya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri, genç çiftin yakınları, arkadaşları ve davetliler katıldı.

“Kızımızın mutluluğuna ortak olmak istedik”

Türküler eşliğinde kınası yakılan Sıla Seyrek, unutulmaz bir gün yaşadı. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen evliliğe ilk adımı atan genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Düzenlediğimiz kına gecesi ile Sıla kızımızın mutluluğuna ortak olmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.