Sevgililer, 14 Şubat öncesi hayvan barınağına koştu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilisine kedi, köpek hediye etmek isteyenler barınağa koşup hayvan sahiplenmeyi tercih etti.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 5 yıldızlı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'da hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açılışını gerçekleştiği tesiste kedi ve köpek sahiplenme sayısında artış olduğu öğrenildi. Kentteki bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarının getirilerek kimisinin rehabilite ve tedavi edildikten sonra doğal yaşama bırakıldığı, dışarıda hayatını devam ettiremeyecek durumda olanların ise doğal yaşam parkında tedavi edildiği tesisteki sokak hayvanları sahiplenilmeyi bekliyor.

"Satın almayın sahiplenin"

Merkezin veteriner hekimlerinden Hasan Kılınç, son zamanlarda hayvan sahiplenmenin arttığını ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu sahiplenmelerin daha da arttığını söyledi. Türkiye'de hediye alınabilecek birçok özel gün olduğunu aktaran Kılınç, sokak hayvanlarının hiçbir zaman bir mal olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. Kılınç, ilk işin sevgi ile başladığını ifade ederek, "Geliniyor, buradan sahipleniliyor. İlk iş sevgi ile başlar, sevdiğimiz kişinin nasıl sevgiye ihtiyacı varsa buradaki canlıların da sevgiye ihtiyacı var. Her zaman vatandaşlarımızı tesisimize davet ediyoruz. Gelip, buradaki canlılarımızla sevgilerini paylaşabilirler. Onlara bir kap mama ya da su getirmelerine gerek yok. Sevgilerini paylaşsınlar yeter. Satın almayın mutlaka buradan sahiplenin" dedi.

Barınakta 4 tekniker, 7 veteriner olmak üzere toplam 20 personel görev yapıyor.