İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgililer Günü'nde pazar tezgahında limonlardan kalp yaptı

Denizli’nin Buldan ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.


Buldan ilçesi semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Pazarda tezgah açan ve ismi öğrenilemeyen bir esnaf tezgahındaki limonlardan kalp şeklinde düzerek sattı. Pazarda alışverişe çıkan vatandaşlar ise limon tezgahındaki kalbi görünce şaşkına döndü. Sevgisini limonlar ile kalp simgesi oluşturan esnaf doğru pazarlama taktiği ile her hafta bir konu bularak satışlarını arttırdığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.