Sevindik'teki yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının yüzde 75'lik kısmı tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sevindik Mahallesi'nde planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çalışmaların yüzde 75'lik kısmını tamamladı. İlçeye modern bir görünüm ve konforlu ulaşım sağlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Sevindik Mahallesi'nde ekipler tarafından şu ana kadar 88 bin metrekarelik parke taşı yerleştirmesi, 18 bin metre uzunluğunda bordür taşı yerleştirmesi ve 25 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yüzde 75'lik kısmı tamamlanan Sevindik Mahallesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Yaşam standartlarını ve ulaşımda rahatlığı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "1 Eylül'de Sevindik Mahallemizde başladığımız yol ve kaldırım çalışmalarımızı 4 ay gibi kısa bir sürede büyük bir kısmını tamamladık. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak için Sevindik Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarının yüzde 75'lik kısmını gerçekleştirdik. Çok yakın bir tarihte bütün mahallemizin yol ve kaldırım çalışmalarını da tamamlayacağız. Mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun, daha güzel bir Merkezefendi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.