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Seyir halinde olan araç bir anda alevlere teslim oldu

Denizli’de seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı.

Denizli'de seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif ticari araç söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi İzmir asfaltı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Ford markalı hafif ticari araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev almaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen aracından inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta başlayan yangın büyümeye devam ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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