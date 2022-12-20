Seyir halindeki otobüste çıkan yangın korkuttu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan küçük çaplı yangın paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Son seferini yapan otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, otobüsü uygun bir noktaya çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Sürücünün ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmındaki yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın esnasında otobüste kimsenin olmaması, yaşanabilecek bir paniğin önüne geçti.