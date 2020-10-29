İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli’de seyir halinde ilerleyen sürücü otomobilden çıkan dumanları fark etmesi üzerine durdu.

Denizli'de seyir halinde ilerleyen sürücü otomobilden çıkan dumanları fark etmesi üzerine durdu. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde Opel marka otomobili ile ilerleyen sürücü, aracından çıkanları dumanları fark etmesi üzerine durdu. Araçtan indikten sonra motor kısmından alevlerin çıktığını fark eden sürücü itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilden çıkan yangını söndürdü. Yangının, otomobilin motor kısmındaki elektrik bölümünden çıktığı belirtildi. Her an gibi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.