Seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil ön kısmında çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Sürücü ise dumanları görünce durdurduğu araçtan çıkarak son anda canını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Serinhisar-Denizli karayolunda seyreden Atalay Doğan idaresindeki 06 FH 4242 plakalı otomobilim motorunun bulunduğu ön kaputundan bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden araç sürücüsü otomobili yol kenarına park ederek araçtan uzaklaşıp ardından itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede araçtan yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan otomobil ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.