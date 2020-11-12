Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Denizli'de tuğla taşıyan tır elektrik aksamında kaynaklanan bir arızadan dolayı ışıklarda beklediği sırada alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Acıpayam Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Naci Ekşin idaresindeki 20 U 7805 plaklı tır ile trafik ışıklarında beklediği sırada iddialara göre, elektrik aksamında kaynaklı arızadan dolayı duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların Ekşin'i uyarması sonucu durumu fark etti. Bir yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan sürücüler diğer yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir süreliği trafiğe kapatılan yol, tırın çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndürüldü.

“Vatandaşlarda yardım edip yangını söndürdüler”

Duman ve alevleri fark ederek müdahalede bulunan vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, “Biz arabanın başındaydık. Aracın yandığını görünce aracın önündeki ilk yardım setini alıp alevlerin olduğu yere müdahale ettik. Vatandaşlarda yardım edip yangını söndürdüler. Yardım ettik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şoför arkadaşta herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Böyle yangınlar olduğu zaman araçta bulunan ilk yardım setinin faydalarını gördük. Araçta yangın söndürücü olmasa ve vatandaşlarda bulunmasaydı şuan böyle olmazdı” dedi.