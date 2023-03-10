Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Buldan ilçesi Acısu Mevkiinde meydana geldi. Sarıgöl istikametine seyir halindeki A.K. kontrolündeki 42 AZF 21 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücüsü otomobili ana yolda kenara çekerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi.