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Sezeryanla anne karnından alınan bebek hayata tutunamadı

Denizli’de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının sezeryanla alınan bebeği 11 günlük yaşam savaşını kaybederek yaşama veda etti.

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının sezeryanla alınan bebeği 11 günlük yaşam savaşını kaybederek yaşama veda etti.


Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 11 Şubat'ta meydana gelen olayda, Şaban Damgacı yönetimindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, Özge Damgacı ve oğlu M.D. ile Figen Kazancıo, Muammer Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve 8 aylık hamile olan Figen Kazancıo (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar anne Kazancıo'nun ölmeden önce karnındaki kız bebeğini sezeryanla aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde kuvöze alınan bebek, 11 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.

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