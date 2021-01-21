SGK İl Müdürü Mersin'den yapılandırma uyarısı

Borçlarını yeniden yapılandıran ve taksitlendirme imkanından faydalanan mükellefleri uyaran SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, “Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak, yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında ayrıca indirim yapılacaktır. Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç olmak üzere vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar Müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası prim borçları için Başvuru şartı aranmadığından 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Genel Sağlık Sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunan işverenlerimiz ve sigortalılarımızın son günü beklemeden internet üzerinden yada en yakın Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılandırma fırsatından yararlanmalarının faydalarına olduğu hususunu, Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak kamuoyunun bilgilerine sunarız” dedi.