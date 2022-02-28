Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine yönelik, siber suçları engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Siber Suçlarla Mücadele ‘SİBERAY' projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Vekili Gökhan Kaptanoğlu tarafından SİBERAY projesini programa katılan basın mensuplarına anlattı. Kaptanoğlu, “İnternet teknolojisi her geçen gün hızla ilerlemektedir. Bu da hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir. Hem bilgiye ulaşımda, hem de hayatımızın kolaylaştırılmasında internetin önemi malumdur. Ancak internetin bu derece gelişimi haliyle siber suç kavramını da ortaya çıkardı. Siber suç ortamını önlemek kapsamında bir şekilde suçların önüne geçmek gerekir. Ayrıca suç oluştuğunda da bütün zararları en aza indirmek için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın nezdinde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla SİBERAY projesi gündeme getirilerek uygulanmaya başlandı” dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Gökhan Kaptanoğlu tarafından SİBERAY projesi hakkında sunum yapıldı.