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Sıcaklar asfaltı eritti

Denizli’de sıcakların 40 dereceyi bulmasıyla asfalt eridi.

Denizli'de sıcakların 40 dereceyi bulmasıyla asfalt eridi.


Kentin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak havalar, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde asfaltın erimesine neden oldu. Yoğun bir araç trafiğinin yaşandığı Çivril-Dinar karayolunun Işıklı Mahallesi kesiminde sıcak havanın etkisiyle eriyen asfalt, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karayolları ekiplerinin sürekli mıcırlama yaptığı yolda yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken, sürücüler kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti.


Termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte Çivril-Dinar karayolunu kullanan sürücülerin Işıklı Mahallesi kesiminde dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

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