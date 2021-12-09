Şiddet gören kızını korumaya çalışırken canından oldu

Denizli'de 2 ay önce kaçarak evlendiği kocasından şiddet gören yeni gelin, ailesini arayarak yardım istedi. Öfkeye kapılarak damadını tokatlayan baba, dünürü tarafından silahla vurularak öldürüldü, kardeşi ile oğlu ise yaralandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi. Çiçeği burnunda çift arasında, kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak'ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.

Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K'yı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi'nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., “Sen benim oğluma nasıl vurursun” dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.