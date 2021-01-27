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Şiddetli rüzgar ilçelerde etkisini sürdürüyor

Denizli’nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, kent merkezinde devam eden rüzgar etkisini yitirmeye başladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, kent merkezinde devam eden rüzgar etkisini yitirmeye başladı.


Çal ilçesinde yer yer saatte 80 ile 90 kilometre hızlara ulaşan şiddetli rüzgar vatandaşları korkuttu. İlçede bazı yerlerde ağaçlar devrilirken, belediye ekipleri önlemlerini arttırmaya başladı. Rüzgarın şiddeti ile birlikte korku dolu anlara neden olurken, yağmurda etkisini sürdürmeye devam ettiği öğrenildi. Süller Mahallesinde ağacın devrildiği esnada kimsenin olmaması başka bir facianın önüne geçmiş oldu.

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