İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi

Denizli’de saatteki hızı yaklaşık 100 km’yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu.

Denizli'de saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu. Araçlar uçan çatının altında kaldı.


Olay, kentin en işlek caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir binanın yerinden sökülen çatısı yola uçtu. Çatı yolda park halindeki araçların üstüne yıkılırken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.