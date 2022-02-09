Sigara kullananlar korona virüsü daha ağır geçiriyor

Canan Korkut, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde tiryakileri Ocak 2022'de faaliyete başlayan Sümer KETEM Sigara Bırakma Polikliniğine davet etti.

Sigaranın, içeriğinde 80'den fazlası kanser yaptığı kanıtlanmış 7 binden fazla kimyasal madde barındıran bir zehir olduğunu belirten Sümer KETEM Hekimi Dr. Canan Korkut, sigaranın birçok ciddi hastalığın kaynağı olduğunu söyledi. Korkut, “Dünya genelinde 8 milyondan fazla insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmekte olup, bu ölümlerin 2 milyonu sadece pasif içicilik nedeniyledir. Sigara, başta ülkemizde en sık görülen ve en sık ölüme neden olan akciğer kanseri olmak üzere, en az 20 kanser türüne neden olmaktadır. Her yıl 2,5 milyondan fazla insan bu sigara ilişkili kanserler nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu verilerden de anlaşıldığı gibi sigara, kansere bağlı ölümlerin önlenebilir en önemli sebebidir. Yine sigara, kanser dışındaki en önemli ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarının başlıca sorumlusudur. Hem can hem de hayat kalitesi kaybı bakımından önemli kronik solunum yolu hastalıkları, sigara kullanan ve sigara dumanına maruz kalan bireylerde sık görülen sorunlardandır. Bunun dışında katarakt oluşumu, cilt hastalıkları, kaygı ve depresyon, çocuk sahibi olmakta zorluk da sigaranın neden olduğu durumlardandır. Sigara kullanan bireyler ve sigara ilişkili kronik solunum yolu hastalığı olanlarda korona virüs da oldukça ağır seyretmektedir” diye konuştu.

Korkut, sigaranın zararları konusunda bilinçlenme artsa da bağımlılığın bırakmayı güçleştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Son yıllarda bilgi erişilebilirliğinin artışıyla sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık yükselmiştir. Fakat bilgi sahibi olmamız bu beladan kurtulmak için yeterli olmamaktadır. Buna en üzücü örnek sağlık çalışanlarındaki yüksek sigara kullanma oranıdır. Bunun en temel nedeni sigaranın fiziksel bağımlılık oranının oldukça yüksek olması hatta tek bir sigara kullanımının bağımlılığa yol açmasıdır. Sigarayı deneyen kişilerin neredeyse yarısı bağımlı hale gelmekte ve bu bağımlılık yaşı gün geçtikçe küçülmektedir. Bununla birlikte hala sigaranın bir sosyalleşme aracı olarak görülmesi ve çocuklar için yetişkin olmanın bir göstergesi sayılması da sigara ile mücadelede zorlayıcı psikolojik ve sosyal nedenlerdendir”

"Sigarayı bırakmak isteyenler, sigara bırakma polikliniğimize başvurabilirler"

Sigarayı bırakmaya karar vermiş ama nasıl yapacağını bilemeyen vatandaşlara çağrıda bulunan Korkut, bu kişilerin Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Sigara Bırakma Polikliniklerinden destek alabileceklerini ifade etti. Korkurt; “Bilindiği gibi KETEM'lerde meme, serviks ve kolorektal kanserlere yönelik erken teşhis için tarama programları yürütülmektedir. Kanserden korunmada ikinci basamağı, bu tarama programları oluşturmaktadır. Birinci basamak ise kanserin oluşumunu önlemek olup en önemli unsurlarından birisi tütün ile mücadeledir ve sadece kanserden korunmada değil sigara nedenli tüm hastalıklar, sigara içmediği halde dumanına maruz kalarak sağlığı kötü yönde etkilenen bireyler, özellikle de çocukları korumak için verilmektedir. Sümer KETEM bünyesinde bu mücadelede yer almak için Sigara Bırakma Polikliniğimiz Ocak 2022 itibariyle hizmete açılmıştır. Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 80'i sigarayı bırakmak istemektedir ama yapabileceklerine inanmaz ya da nasıl yapabileceklerini bilemezler. Sigarayı bırakmakta zorlanmak çok doğaldır ve düşünüldüğünün aksine bir irade meselesi değildir. Sigarayı bırakmaya karar vermiş kişiler, Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Sigara Bırakma Poliklinikleri aracılığıyla bu süreçte ihtiyaçları olan tüm desteği bulacaklardır. Sümer KETEM Sigara Bırakma Polikliniği'nde vatandaşlarımızı bu zorlu süreçte desteklemek bizim için gurur verici olmuştur. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle sigara kullanan vatandaşlarımıza sigarayı bırakmanın kendileri ve aileleri adına yapabilecekleri en güzel yatırım olduğunu hatırlatmak isterim ve harekete geçmek için ertelemeden Sümer KETEM Sigara Bırakma Polikliniğimize başvurmalarını öneririm” şeklinde konuştu.