Sigarayla mücadele hizmetlerinin bilinirliği artırılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak ve sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Görev Bende' programının ikinci fazı olan ‘Gönül Ver' programı Denizli'de başladı. Proje kapsamında tütün ve tütün kullanımının zararları konusunda bilgilendirmeler yapılacak ve sigarayla mücadele edilecek.

Tütünle mücadelede gönüllülük programı kapsamında; ilgili kurumlar arasında işbirliğinin arttırılması, sigara kullananların bırakmalarının sağlanması, sigara kullanmayan kişilerin başlamasının önlenmesi, 4207 sayılı Kanunu'nun bilinirliliğinin sağlanması, tütünle mücadele kapsamında yürütülen hizmetler olan Sigara Bırakma Poliklinikleri, Alo 171, Alo 184 ve Yeşil Detektör çalışmalarının bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi koordinesinde “Gönül Ver” programı kapsamında ilk eğitimler Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi ile Tapu ve Kadastro 18. Denizli Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. Aile Hekimi Dr. Engin Mengü tarafından verilen eğitimlerde sigaranın zararları ve bırakma yolları konusunda bilgilendirme yapıldı ve sigara bırakmak isteyenler sigara bırakma poliklinikleri ve Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de, sigara kullanmanın hem sağlık için risk oluşturduğunu, hem de kişi - aile ve ülke ekonomisine ciddi yük oluşturduğunu söyledi. Öztürk; "Dünyada ve ülkemizde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı bireyi ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Sağlık açısından ele alırsak sigarayı bırakanlar, bunun olumlu sonuçlarını hemen dakikalar içinde alabilmektedir. Örneğin sigarayı bırakınca yarım saat içinde kalbin dakikadaki atım sayısı ve kan basıncı normal düzeyine iner. Birkaç gün içinde ağız tadı düzelir ve kişi yediği yemekten daha çok tat almaya başlar, birkaç ay içinde rahat nefes alabilir hale gelir. 1 yıl sonra kalp krizi geçirme ihtimali yarıya inmektedir. Sigarayı bıraktıktan sonra 15 yıl geçince kanser ve diğer hastalıkların meydana gelme riski sigara içmeyen kişilerle benzer hale gelmektedir. İlimizde de sigarayla yürütülen mücadelede gönüllü eğitmenlerimiz kamu kurumlarında, derneklerde, belediyelerde, fabrikalarda eğitimler vererek sigaranın zararlarını anlatmaktadır. Siz de sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız Sağlık Bakanlığı Sigara Danışma Hattı Alo 171'i arayarak destek alabilir ve Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurabilirsiniz” dedi.