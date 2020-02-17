Sığınmacı kadınlar büyükşehir belediyesi sayesinde sinema keyfi yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında 500 kadın, Sanat Merkezi'nde gösterime sunulan "Eltilerin Savaşı" adlı sinema filmini izledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından her yıl farklı bir etkinlik ile kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü bu yılda kadınları bir araya getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında 2 ayrı gösterimde 500 kadın Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gösterime sunulan "Eltilerin Savaşı" adlı sinema filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

“Desteklerini esirgemeyen Başkan Zolan'a çok teşekkür ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat'ta kadınlarımızla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirmek istedik. Bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz birçok proje ile kadınlarımıza ışık tutmaya çalıştık. Amacımız mutlu kadınların, mutlu ailelerin ve mutlu nesillerin olması. Bu noktada bizlerden desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.