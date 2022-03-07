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Şiirini alıp gelenler 33. kez buluştu

Denizli Şiir Günü, renkli görüntülere sahne oldu.



Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği (YA-ZAR-BİR) tarafından düzenlenen geleneksel “Şiirini Al da Gel - Denizli Şiir Günü” şiir ve türkü dinletisinin 33'üncüsü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Sunuculuğunu Sadık Dağdeviren'in yaptığı programın açışında konuşan YAZ-AR-BİR Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Tat, “Bildiğiniz gibi bu etkinliğimizde şairler, kendi yazdığı şiirlerini okuyorlar. Bir aile ortamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz, bir edebiyat etkinliğidir” dedi.



Birbirinden güzel türküleri seslendiren, sazlarıyla sözlerine eşlik eden ozan ve sanatçılar, etkinliğe renk kattı.

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