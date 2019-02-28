Şikayetler artık polise yüz yüze görüşerek iletilebilecek

Polis-vatandaş ilişkilerinde müracaatların yüz yüze görüşülerek alınması ve beklentilerin karşılanması amacıyla Türkiye genelinde uygulamaya konan ‘Güven Masası' Denizli'de de başladı. Kentte 12 farklı polis merkezinde hizmet verecek uygulama sabah 09.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşın hizmetinde olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye'de başlattığı “Güven Masası” uygulaması Denizli'de de başladı. Polis-vatandaş ilişkilerinin ilk temas noktası olan Polis Merkez Amirliklerinin modern ve her türlü gereksinime cevap verir olması, vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek müracaatlarının alınması ve beklentilerinin karşılanması amacıyla başlatılan uygulama, Pamukkale ilçesi Sevindik Polis Merkez Amirliğinde düzenlenen törenle başladı.

Denizli'de toplam 12 merkezde hizmet

Ülke genelinde 700 adet oluşturulan Güven Masaları'ndan, Denizli kent merkezinde Sevindik ve Çınar Polis Merkez Amirlikleri'ne ve Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çameli Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Tavas ilçelerinde olmak üzere toplamda 12 Güven Masası oluşturuldu. Saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek olan Güven Masaları'nda diksiyonu düzgün kadın polisler görev yapacak. Masalarda görevli polisler, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaatları Polis Merkez Amirliğinin ilgili birimlerine yönlendirecek. Polis Merkez Amirliğinin görev alanına girmeyen konularda ise mevzuat hükümleri çerçevesinde, müracaatçılara gereken bilgi verilerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.

"Güvenlik hizmeti daha etkin ve sade verilecek"

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uygulamadaki amacın güvenlik hizmetini vatandaşlara daha etkin, yalın ve sade verebilmek olduğunu ifade ederek, "Kanunlar halkın daha huzurlu ve güvenli yaşamaları için vardır. Güven Masası da bunun göstergelerinden bir tanesidir. Daha önceki dönemlerde karakol kelimesi kullanılırdı sonrasında bu polis merkezlerine çevrildi. Onun içerisine de yeni, küçük ve hukuki dokunuşlarla ilaveler yapılmakta. Bundan yaklaşık 4 yıl önce özellikle bayan mağdurelere yönelik yapılan çalışmalarımız vardı, bakanlığın koordinesinde yürütülmekteydi. Şimdi de aynı faaliyetlerden bir tanesi olan ‘Güven Masası' uygulaması. Bu uygulamadaki amaç güvenlik hizmetini daha etkin, daha yalın ve daha sade hizmet verebilmek" dedi.

"Huzur ve güvenliğe katkı sağlayacak"

Emniyet Müdürü Demir, Güven Masası uygulamasının kentteki huzur ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirterek, "İlimize 12 tane ‘Güven Masası' oluşturuldu. Bunları yaparken içinde bulunduğumuz şu binada bile, Denizli'de bir uyum, ahenk var. Kentin tüm birimleri aynı ailenin birer ferdi gibi uyumla ve huzurla çalışmakta. Güvenlik masası da huzur ve güvenlik konseptine küçük bir katkı yapacak ama önemli bir görev ifa edecek bir hizmet olarak görüyorum" diye konuştu.