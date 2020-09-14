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Silah kaçakçıları Denizli'de yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, silah kaçakçılığı yapan ve ruhsatsız silah taşıyan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Denizli'de, silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonlarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 19 adet fişek, 3 adet şarjör ve bir adet bıçak ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında ruhsatsız silah taşımak ve silah kaçakçılığı suçlarından adli işlem yapıldı.

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