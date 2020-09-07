İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silah kaçakçılarına 2 farklı operasyon

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahısları tespit eden KOM ekipleri 2 farklı operasyonda 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında şahıslara ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapılırken yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 59 adet mermi ve 25 adet silah yapım malzemesi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.