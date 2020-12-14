Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şahıs yakalandı

Denizli'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanırken üzerlerinden 55 adet fişek çıktı.

Denizli'de 4 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 4 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, 1 adet yedek şarjör, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sonucu 4 şüpheli hakkında adli işle yapıldı.