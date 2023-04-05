Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbarı değerlendiren Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen suç şebekesini takibe aldı. Yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda suça karıştıkları iddia edilen F. E., M.T., Y. T., M. K. ve B.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere karakola getirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Silah kaçaklığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.