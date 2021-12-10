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Silah kaçakçısı çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliye yaptığı operasyonda 3 tane ruhsatsız tabanca ve çok sayıda parça ele geçirdi.

Denizli'de jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliye yaptığı operasyonda 3 tane ruhsatsız tabanca ve çok sayıda parça ele geçirdi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pamukkale ilçesinde 1 işyeri, 1 araç ve 2 eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet matkap, 41 adet tabanca yedek namlusu ve 60 adet namlu açmak için kullanılan aparat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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