Silah sesini duyan kendini sokağa attı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar, bir sitenin önünde tüfekle ateş etti. Silah sesini duyan site sakinleri panik yaşayıp sokağa çıkarken, polis ekipleri olay yerinde boş fişek kapsüllerini inceleyip geniş çaplı araştırma yaptı. Olayın şüphelileri her yerde aranıyor.

Olay, Hacıeyüplü Mahallesi Babadağ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar iki otomobille konutlardaki sitelerin bulunduğu alana gelerek bir apartmanın önünde havaya tüfekle iki el ateş etti. Yine iddiaya göre şahıslar, olay sonrası otomobillerine binerek kaçtı.

Silah sesini duyan site sakinleri panik yaşayıp sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini aldı, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, tüfekten çıktığı öne sürülen boş fişek kapsüllerini inceledi. Öte yandan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği binanın duvarlarında yer alan ve kurşun izlerini andıran yerlerde de inceleme yaparak olayla bağlantısının olup olmadığını araştırdı.

Olayı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları sürerken, soruşturma devam ediyor.