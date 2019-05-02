Silahlı kavga güvenlik kamerasında

Denizli'de nakliye firmasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayda, tabanca ile üzerine ateş edilerek yaralanan kişi kendisini sopa ile koruyarak saldırganı savuşturdu.

Sümer Mahallesi Çal Caddesi üzerindeki nakliye firmasında 29 Nisan'da yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille iş yerine gelen Doğan B., iş yeri sahibi Ercan S. ile bir süre konuştu. Ardından Doğan B., belinden çıkardığı tabanca ile koltukta oturan Ercan S.'ye ateş etti. Kısa süreli arbedenin de yaşandığı olayda yaralanan Ercan S. ise koltuğun arkasındaki çıkardığı sopayı saldırgana savurarak kendini korumaya çalıştı. Sonrasında Doğan B. hızla olay yerinden kaçtı. Ercan S.'nin elindeki sopayı kaçan saldırganın arkasından fırlatması da görüntülere yansıdı.

Olay sonrası kayıplara karışan Doğan B.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.