Şili'de dünya ikincisi olan karateci memleketi Denizli'ye döndü

Denizli'de özel bir lisede okuyan 15 yaşındaki Damla Su Türkmen, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda ‘Ümit Kızlar Ferdi Kata' dalında İtalyan rakibi Sonia Inzoli'ye 0.34 puan farkla mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

Gümüş madalya kazanan Türkmen, aynı şampiyonada, ümit kızlar kata dalında da takım halinde dünya üçüncüsü olan takımın içinde yer aldı. Ay yıldızlı bayrağı göndere çektiren milli sporcu için Denizli'de basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, daha büyük başarılarda, daha büyük yerlerde kendini görmek istediğini belirten Türkmen, hedefinin bir gün ‘Dünya ve Avrupa' şampiyonu olup, altın madalya ile Denizli'ye gelip tekrar konuşma yapmak olduğunu söyledi. Türkmen, “Gerçekten bugüne gelene kadar çok çalıştık. Hep beraber ekip olarak çalıştık. Kulüp arkadaşlarımla ben aynı antrenmanı yaptık ama o tatamiye çıkınca işler bazen farklı olabiliyor, bazen kendini hazır hissedemeyebiliyorsun. Küçük talihsizlikler bazen dünya şampiyonasını kaçırtabiliyor ama ben benim gibi ve daha büyük sporcu ağabeylerim, ablalarım gibi beni bugüne getiren, çalıştıran her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Başta ailem, okulum, kulübüm, hocam... Bu benim tek başıma aldığım bir başarı değil. Bu başarının arkasında çok fazla insan var, çok fazla emek var” dedi.

“Ben Damla'nın, dünya şampiyonu olacağına inandım”

Türkmen'in antrenörü İhsan Kaya ise Gaziantep'te yapılan ümit genç şampiyonasına katıldıklarını ve finale kaldıklarını kaydederek, “Final müsabakası bittiği an ben Damla'nın, dünya şampiyonu olacağına inandım. Denizli'de ferdi sporlara sponsorluk anlamında bir destek maalesef olmuyor” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ise, “İlk önemli organizasyon Avrupa Şampiyonası var şu anda. Avrupa Şampiyonası'ndan altınla dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.