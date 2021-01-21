Sınav stresini yenen öğrenciler, güvenli interneti öğrendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, İngilizce öğretmenlerinin hazırladığı proje sayesinde hem sınav stresini yendi hem de güvenli interneti öğrendi.

Türkiye'nin farklı illerindeki 6 okulla yürütülen "Wordy for LGS" isimli e-Twinning projesine dahil olan Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, hem sınav streslerini azaltıyor hem de web 2.0 araçlarını olumlu güvenli ve faydalı amaçlar için kullanmayı öğreniyor. Projenin önemli bir ayağını oluşturan web 2.0 araçları güvenlik internet kullanımı, ikinci nesil internet hizmetlerini ve toplumsal iletişim sitelerini güvenli ve faydalı kullanma eğitimlerini kapsamıyor.

Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Mehmet Fırat Demirtaş koordinatörlüğünde çalışmalarına devam edilen proje, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve Okul Müdürü Mehmet Baylavlı'nın destekleriyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.