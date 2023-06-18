Sınava saniyelerle yetiştiler

Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren bazı öğrenciler, son dakikada koşarak yetişti. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenler ise sınava yetişmeleri ile derin bir nefes aldı.

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu. Denizli'de sınava giren öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Anne ve babalar ise okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi. Sınav merkezine son anlarda gelen adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştılar. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görüldü. Kapılar 10.00'da kapandı.

"Dünkü sınav çok kolaydı"

İkinci üniversitesine girmek için ikinci oturuma katılan Hüseyin Zeyt Karta, "Dünkü sınav çok kolaydı. Sorular gayet açık ve netti. Zorlayıcı soru sayısı çok azdı. Yarım saat önceden geldim ve sınava çalışmadım. Bugünkü sınavın da çok zor olacağını düşünmüyorum. Zaten çok önemli konuları elemişler" dedi.