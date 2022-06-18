Sınava yetişemeyence büyük üzüntü yaşadı

Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen öğrencilerin, sınav heyecanı başladı. Kapılar kapatılmaya başlandığında yetişenler sınava alınırken, birkaç dakikayla içeriye giremeyen öğrenci ise çaresizce evine döndü.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) saat 10.15'de başladı. Sabahın erken saatlerinde sınav içi okul önüne gelen öğrencilere, aileleri de eşlik etti. İl genelinde bulunan okullarda sınava giren öğrenciler, sınav salonuna girmek için kapıların açılmasını bekledi. Pamukkale Üniversitesi'nde YKS'ye giren öğrenciler, kapılar açıldığında sıkı bir denetimden geçerek, sınav salonlarında sınav saatini beklemeye başladılar. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı olduğu gözlemlenirken, aileler ise büyük bir umutla okul bahçesinde bekledi. Çok sayıda öğrencinin sınava girdiği okul önünde polis memurları tarafından geniş önlemler alındı. Öğrenci velileri okul önünden uzaklaştırılırken, kapıda görevliler ise sıraya giren öğrencilere sınavla ilgili uyarılarda bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. Kent genelinde öğrencilerin katıldığı TYT sınavı, saat 10.15 itibariyle başladı ve saat 13.00'da son bulacak.

Sınavı 1 dakika ile kaçırdı

Sınava giriş için kapılar kapatılmaya başlandığı sırada son dakika yetişen öğrenciler sınav salonlarına alındı. Bir öğrenci ise 10.01'de kapanan kapıdan üzgün ve çaresiz bir şekilde geriye döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Aileler okul önlerinde sınavın bitmesini heyecanla bekledi

Oğlunu heyecanla okul bahçesinde bekleyen Cihangir Osman Çakıcı, “Sınava giren bir oğlum var kendi oğlumun nezdinde bütün gençlere başarılar dilerim. Sınava çalıştılar gayret ettiler, ama sınav tabi ki bu hayat sınavdan ibaret değil. Bu sınavda yaptıkları sonuçlara göre hayatlarını şekillendirecekler veya strese girecekler ama bu stresin daha farklı boyutlarda kendilerine faydalı olarak çevirmeleri lazım gençlerin hayat sınavdan ibaret değil ama sınavlar her zaman hayatın karşısında olacak. Gerçek bir şekilde farklı sınavlarda var. Ama hiçbir gencimizin bu sınavdan mağdur olarak değil, beklediği hayallere ulaşarak geçmesini çalıştığı hedeflere de ulaşmasını temenni eder inşallah başarılı olurlar” dedi.

"Bu yıl güzel anlamda çalıştı ve gayret etti"

Eşiyle birlikte okul bahçesinde ikinci kez sınava giren oğlunu bekleyen Ümran Koca, “Yorucu bir durum, geçen sene denememiz vardı istediği yer olmadığı için bırakmıştı. Bu yıl güzel anlamda çalıştı ve gayret etti. Bizlerde arkasında olduk, heyecanlıyız ve çocuğumuzda da mutlaka heyecan var. Çayımızı getirdik ve içiyoruz. Sınavın bitmesini beklerken çekirdek ile birlikte kendi halimizde takılıyoruz” diye konuştu.