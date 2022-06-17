Sınavda soru çözmeye en iyi olduğunuz branştan başlayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1'nci oturumu 18 Haziran Cumartesi ve 2'nci oturumu ise 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınava akademik performans, bilgi birikim kadar mental ve fiziksel açıdan da hazır olmanın bu zorlu süreçte önem taşıdığına dikkat çeken Psikolojik Danışman Kamil Vüsal Paşayev, "Normal deneme sınavlarında iyi puanlar elde edebilirsiniz. Asıl mesele bu performansınızı gerçek sınava kadar taşıyabilmek ve sınav sonuçlarınıza yansıtabilmektir. Bu açıdan sınava son üç gün kala pedagojik ve psikolojik yönden destek büyük önem arz etmektedir. Başarısız olma korkusu, kaygı ve strese neden olurken bu iki duygu durumu da vücudumuzda adrenalin, noradrenalin ve kortizol hormonlarının artmasına ve hızlı hareket etmesine yol açar. Beyin, vücudun bu olağanüstü durumundan bir tehlike var yanılgısıyla kendisini kilitler ve normal ve verimli düşünme yeteneğini kaybeder. Adrenalin ve noradrenalin hormonları kalbi normalden dört kat daha hızlı çalışmaya zorlar ve kan basıncının yükselmesiyle heyecanı da yükseltir, sağlam ve somut düşünememesine neden olur. Bu yüzden sınava girmeden önce korkularımızdan kurtulmamız gerekiyor” dedi.

“En iyi bildiğiniz konulardan başlayın”

Sınav öncesi ve sınavda dikkat edilecek konulara da değinen Paşayev, “Sınava son bir gün kala; kimliğinizi, giyeceğiniz kıyafetleri önceden hazırlayın, yatağınızın yanına koyun. Sabah kalkarken hangi kıyafeti giyeceğim derdiniz olmaz, bu da sizi kaygı ve stresten uzak tutar. Kıyafet seçerken ilk kez giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılardan uzak durun. İçinde rahat edeceğiniz bol kıyafetler tercih edin. Akşam erkenden uyuyun. Sabah erkenden kalkın, duş alın, hafif bir kahvaltı yapın. Sınav yerine erkenden gidin. Yol boyunca derin nefes alın, doğayı seyredin, motivasyonunuzu yükseltecek müzik veya şarkılar dinleyin. Sınava gireceğiniz yerin tam olarak nerede olduğunu ve oraya nasıl gideceğini bilmiyorsanız bir gün önceden mutlaka oraya gidin. Sınav yerini bulamama, geç kalma gibi aksi durumları önlemiş olursunuz. Soru çözmeye en iyi olduğunuz branştan başlayın. Sınavda soruları çözebildiğinizi görmeniz sınav anında motivasyonunuzu yükseltir, kan basıncınızı, stres ve heyecanınızı dengeler, algı nöronlarınızın normal ve verimli çalışmasına katkı sağlar. Zor soruyla inatlaşmayın, zaman kaybına neden olur. Süreyi tasarruflu kullanmaya dikkat edin. Bir soruya ortalama en fazla 1-1,5 dakika zaman harcayın. Sınavdan erken çıkmayın, hatırlayamadığınız bir bilgi sınav sonunda aklınıza gelebilir, bütün imkanları sonuna kadar kullanın. En önemlisi sınava başlamadan önce nefes egzersizleri yapın. Derinden nefes alın verin. Sakin olmaya çalışın ve rahat olun”