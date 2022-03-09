Sindirim sistemindeki hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi etmek mümkün

Dr. Hamza Çınar, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğinde sindirim sistemi kanserleri, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, obezite cerrahisi, mide botoksu, mide balonu ve metabolik cerrahi işlemleri başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de çok az hastanede bulunan Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Denizli Devlet Hastanesi'nde de hizmet veriyor. Gastroenteroloji Cerrahinin sindirim sisteminde meydana gelen hastalıkların cerrahi yöntemler kullanarak tedavi etmek mümkün. Denizli Devlet Hastanesi'nde şifa arayan hastalar için tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi aktaran Doç. Dr. Hamza Çınar, klinikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çınar, “Sindirim sistemi yemek borusundan başlayarak mide, onikiparmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile anüse kadar olan tüm organları içerir. Sindirim sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına gastroenteroloji, cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına iste gastroenteroloji cerrahisi adı verilir. Gastroenteroloji cerrahi kliniğinde yemek borusu hastalıkları, mide ve duodenum hastalıkları (kanser, morbid obezite/kilo ameliyatı, metabolik cerrahi, her türlü tümör), ince ve kalın bağırsak hastalıkları (rektum ve kolon kanseri cerrahisi), anüs ve anal kanal hastalıkları, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (karaciğer kanseri, kist hidatik, safra kesesi taşı, pankreas kanseri) değerlendirilip cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir. Cerrahi işlemler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Hastanın ameliyata uygunluğu, kronik hastalığının olup olmadığı, yaşı, kilosu, genel sağlık durumu ve teşhis edilen hastalığın hangi evrede olduğu gibi etmenlerle bağlı olarak en uygun ameliyat yöntemi belirlenir. Gastroenteroloji cerrahi bölümünde açık ve kapalı ameliyat yöntemi uygulanmaktadır” dedi.