İhlas Haber Ajansı

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Sinema salonları ve tiyatrolarda yeni dönem

Korona virüs tedbirleri kapsamına aşı olmamış, hastalığı geçirmemiş ve negatif PCR testi göstermeyenler sinema salonları ve tiyatrolara alınmayacak.

Bir dolu bir boş uygulaması ise kaldırıldı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri konusunda olağanüstü toplandı. Sinema salonları ve tiyatrolarda uygulanan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının sona ermesine ve hastalığı geçirmemiş ve ya aşılı olmayan kişilerin girişlerde negatif PCR testi göstermeli kararı alındı. Negatif PCR testi, aşılı olmayan ve ya hastalığı geçirmeyen kişilerin sinema salonları ve tiyatrolara girişlerine izin verilmeyecek.

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