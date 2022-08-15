Sinemaseverler Merkezeefendi'de buluşacak

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı ‘Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliğinin ikincisini gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan etkinliğe tüm sinemaseverleri davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Güzel vakit geçireceğimiz Açık Hava Sinema Gecesi'nde hemşerilerimizle beraber film keyfi yaşayacağız” dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veren Merkezefendi Belediyesi, sinemaseverlere film keyfi yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan ‘Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği Akkonak Mahallesi Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu bahçesinde yapılacak. 16 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak olan sineme gecesinde, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut ve Erdal Tosun gibi isimlerin rol aldığı ‘Düğün Dernek 2' filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

“Bu ilgi bizleri mutlu ediyor”

Sinemaseverlere yaz akşamında güzel bir gün geçireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanat anlamında birçok faaliyet gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür ve sanat olmazsa olmazımız ve bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerimize hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor ve yeni faaliyetler için bizi motive ediyor. Hem hemşerilerimizin keyifli vakit geçirmesi hem de nostaljik atmosfer yaşatmak için düzenlediğimiz Açık Hava Sinema Gecesi etkinliğimizi bu kez Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştireceğiz. Merkezefendili hemşerilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.