Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor

Denizli'de Perşembe gününde bu yana kayıp olan 2 genç için iz takip köpeğiyle başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor.

Denizli'de yaşayan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), 09 Haziran 2022 Perşembe günü kayıplara karıştı. Ailelerin bir türlü ulaşamadığı gençler için yaptığı ihbar sonrası ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ailelerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, Acıpayam ve Serinhisar ilçesi arasında bulunan ormanlık alanda yoğunluğunu artırdı. İz takip köpeğiyle arama çalışmalarına devam eden ekipler, gençlerin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.