Sırtında kese ile doğan bebeğe başarılı müdahale

Omurgasının gelişmemesi sonucu belinde kese yarası ile doğan bebek, Manisa'dan sevk olduğu Denizli Özel Egekent Hastanesi'nde henüz bir günlükken gerçekleştirilen başarılı operasyon ile hayata yeniden tutundu.

Bahadır ve Güzel Gürses çiftinin Manisa'da dünyaya gelen ilk bebeklerinde, henüz 6 aylıkken omurilikte açıklık olduğu tespit edildi. Doğar doğmaz Özel Egekent Hastanesi'ne sevk edilen bebek, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu tarafından vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Henüz 1 günlükken ameliyat edilen ve belindeki açık sinir kılıfları kapatılıp yarası onarılan bebek, ameliyatın ardından yeni doğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tedavi ardından sağlığına kavuşan Masal bebek, ailesine teslim edildi.

“Erken cerrahi ile müdahale ettik”

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu, erken müdahale edilmesi gereken bir olgu olduğunun altını çizerek, “Anne rahmindeyken talihsiz şekilde omurgasının gelişmemesi sonucu belinde kese yarası ile doğan bebeği, hastanemize getirildiğinde hemen ameliyata aldık ve belindeki açık olan sinir kılıflarını kapatıp yarasını onardık. Erkenden müdahale edilmeseydi enfeksiyon gelişebilirdi ve bebeği kaybedebilirdik. Hastanemiz yeni doğan yoğun bakımdaki ve ameliyathanedeki üst düzey imkanlarımız dahilinde deneyimli ellerde erken cerrahi ile bebeğimizi hayata bağladık” dedi.

“Bu bir ekip işi”

Bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavisini ve takibini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler ise, “Bu tür vakalara erken müdahale şart. Bebeği, ilk geldiği andan itibaren stabilize ederek yeni doğan yoğun bakımda gözlem altına aldık. Ameliyat süresince herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve ameliyat sonrası bize tesliminde, bir müddet solunum cihazında takip ettik. Kısa zamanda solunum cihazından çıkan bebeğin solunumu ve genel durumu iyi olduğu için bir müddet antibiyotik tedavisi uyguladıktan sonra aileye teslim ettik. Bu bir ekip işi ve bebeği ailesine sağ salim teslim ettiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Bebeklerinin sağlığına kavuşması ile büyük mutluluk yaşayan Bahadır ve Güzel Gürses çifti, “İlk bebeğimiz olduğu için heyecanla beklerken böyle bir rahatsızlığı olduğunu öğrendik ve çok üzüldük. Tedavi için yol aradık ve Ergün bey ile karşılaştık. Bebeğimiz doğar doğmaz müdahale etti ve şu an sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Bu mutluluğu tatmamda kendisine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diyerek Egekent Hastanesi ailesine teşekkür etti.