Sivil toplum örgütlerinden Denizlispor yönetimine anlamlı destek

Denizlispor'u ziyaret ederek kulüp yönetimine destek verdi.

Şehrin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Denizli Sivil Toplum Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Platform Dönem Başkanı Raşit Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yöneticilerle bir süre görüştü.

Denizli Sivil Toplum Platformu olarak, şehrin tek ortak paydası olan Denizlispor Kulübü'ne desteklerinin süreceğini belirten Platform Dönem Başkanı Raşit Özdemir, “Denizlispor Yönetim Kurulu'nun zor bir dönemde göreve gelmesine rağmen bugüne kadar yaptığı fedakarlıkları biliyoruz. Biz de bugüne kadar elimizden gelen katkıyı hep sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da Denizlispor'umuza her türlü desteği vermeye hazırız. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin görevi. Sayın başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyoruz. Tüm taraftarlarımızı önce Gençlerbirliği daha sonra da Menemenspor maçına gelerek takıma destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerinin kendilerine büyük moral verdiğini kaydeden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Denizli Sivil Toplum Platformu yönetimine bize verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyor, tüm üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Denizlispor hepimizin ortak paydası ve en büyük markamız. Bu markamızı daha da büyütmek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Biz bugüne kadar büyük fedakarlıklarda bulunduk. Görev süremiz içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz. Altaş Denizlispor olarak şu andaki tek hedefimiz takımımızın ligde kalması. Bunu başaracağımıza inancımız tam. Böyle kritik dönemlerde bize verilen bu destekler de inancımızı artırıyor. Her destek, armanın büyümesine konulan bir tuğladır” dedi.

Ziyaretin sonunda, Denizli Sivil Toplum Platformu Dönem Başkanı Raşit Özdemir, A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'a plaket verirken, Başkan Uz da, Özdemir'e Denizlispor'un 55.kuruluş yılı dolayısıyla özel üretilen forma hediye etti.