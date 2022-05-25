Sivrisinek ve haşeresiz bir yaz için ilaçlama çalışmaları başladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Merkezefendimizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere ilaçlama çalışmaları başladı. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yapılıyor. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. 14 araç ve 39 personel ile sürdürülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu belirtti.

“Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için”

İlçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaz ayları gelmeden önce sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan ilaçlama mücadele büyük önem taşıyor. Belirli bir takvim çerçevesinde Merkezefendimizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.