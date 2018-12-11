Sobadan çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Karşıya Mahallesi 2187 Sokak'ta Halil Ç.'ye ait evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin oturma odasındaki soba, yanında bulunan koltuğu tutuşturdu. Koltuktan çıkan alevler evin farklı noktalarındaki eşyalara sıçrayarak büyüdü. Evden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Halil Ç, Ayşe Ç. ve Asiye Ç. dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde soğutma çalışması başlatıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.